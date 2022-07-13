推特（Twitter）周二向德拉瓦州法院提告，指控全球首富、特斯拉執行長馬斯克違反雙方達成的440億美元收購協議，並請求法院下令馬斯克以談定的每股54.20美元完成這項交易。

推特在訴狀中表示，馬斯克似乎以為他和其他每一位必須遵守德拉瓦州契約法的人不同，以為他可以隨便改變心意、對推特棄之如敝屣、擾亂推特的營運、破壞股東價值，然後逕自離開。

推特指控馬斯克「一長串」的違約行為使推特與其業務蒙上陰影，該社群平台並首次表示，自從宣布這項併購交易以來，員工流失率「不斷攀升」。

推特並指控馬斯克在1至3月期間在未向監管機構適當披露的情況下，「暗自」大量購買推特股票，稱馬斯克不斷積累推特股票，而市場卻一點也不知情。

在另一份文件中，推特要求法院在9月中旬安排為期4天的審理。本案涉及全球商界裡最精彩的幾位企業家，料將成為華爾街史上最重大的攤牌法律戰之一。

上周五馬斯克以推特違反協議為由，宣布將終止收購該社群媒體平台的交易。馬斯克認為推特始終無法回應他對於其平台假帳號或垃圾帳號信息的詢問。

馬斯克尚未回應媒體置評請求。

推特周二股價上漲4.3%，收在34.06美元，與4月底其董事會接受收購案時的逾50美元相比已大幅下滑。周二盤後，推特再漲1%。

特斯拉周二收跌0.54%，報699.21美元，自收購推特的交易公開以來，其股價已經下跌約30%。特斯拉股票是馬斯克主要的財富來源。

法律專家表示，從這些公開的信息來看，推特似乎較佔上風。波士頓學院法學院教授Brian Quinn表示，推特在訴狀中採取強硬的立場，指控本案就只是馬斯克「買了後悔」，而不是機器人假帳號讓他決定退出交易。推特在本案提出的事實是極為強大的論點，有利於推特完成這筆交易。