法務部推動建置「司法聯盟鏈」（B＋JADE），13日上午舉行建置及標章發表會，邀請會員機關、協辦機關代表共同啟動「司法聯盟鏈」，行政院政務委員兼發言人羅秉成致詞時強調「證據是案件的生命」，期盼法務部能再加強規範面，朝刑事司法科學方向邁進，法務部長蔡清祥說，今年第四季將由台北、桃園及台中3處的院檢警調機關先行試辦雲端證據，再逐步推行至全國。

法務部今天除舉辦發表會外，同時也舉行研習會，預計招訓200名司法警察為種子教官，取得證照後，為日後證據上鏈、以專家證人身分出庭作證作準備。

今天的發表會，司法院祕書長林輝煌、行政院政務委員兼發言人羅秉成、政務委員唐鳳、法務部長蔡清祥、調查局長王俊力、警政署長黃明昭等人與會，現場並首次公開司法聯盟鏈實作畫面。

法務部表示，持續落實司改國是會議決議，完備證據監管制度，持續推動「司法聯盟鏈」平台建置，初始會員包括法務部、司法院、台灣高檢署、調查局、警政署，並於今年6月完成雛型系統。

法務部並與科技部國家實驗研究院國家高速網路與計算中心合作，將「司法聯盟鏈」提升為國家級區塊鏈平台，國網中心建置區塊鏈節點與資訊安全，驗證聯盟鏈互連系統，協助各界加速升級應用，以有效「驗真」及保存數位證據。

此外，法務部為推展「司法聯盟鏈」，研議納入文化部、全國律師聯合會及移民署、海巡署、憲兵指揮部、法務部廉政署等其他司法警察機關，逐步擴大「司法聯盟鏈」公信性。