擁有H級上圍的網紅香菱被封為「H級李毓芬」，先前她捲入力挺青青事件，後來她回歸社群網站繼續曬美照，近日她罕見曬出一張穿著連身泳衣的照片，正面看來僅開深V，側面半球若隱若現，一轉身則是美背屁股全露，讓粉絲看了直言睡不著。

網紅青青今年初被臉書「小商人」點名遭「她姐妹台中的前男友」包養，又指青青有兩位邱姓和陳姓金主，其中邱姓金主和「兇版李毓芬」陳香菱是同學，引來香菱無奈反駁：「為什麼大家都會把聽到的謠言當作是親眼見證到的事實，講得1000趴肯定」，「那我也要講，我的男友其實（是）王嘉爾，不需要證據，我對他的愛就是證據」。

香菱轉身秀美背翹臀。（圖／翻攝自30zz.z IG）

但後來小商人繼續抖出證據，引來青青發道歉文，就此封口，原本力挺青青的香菱也不敢再多說什麼，引來酸民說：「笑死啊你的青青草原怎不幫了？不是都幫他護航嗎？」、「笑死，這裡還沒刪留言，置板凳」、「安靜的好，不然可能到時候也有妳的了」、「來朝聖！妳好友鼻青臉腫了」，但香菱都未回應。

近日香菱曬出坐遊艇出海照片，側面微微秀出H級曲線，背部僅用幾條線固定加上丁字褲設計，白皙美背和翹臀相當吸睛，引來網友說：「好辣，想看海也想看你」、「Nice ass」、「這張特別像李毓芬耶」、「好美被電死了」。