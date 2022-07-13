日治時期建造的二峰圳，迄今百年仍豐沛不絕，這項穿越年代的水利遠見，持續滋養著屏東的土地，也為這座城市帶來「新活水」般的生機。2022年二峰圳跨入百年，屏東縣政府從水利、農業、文化、環保與經濟，對外揭開這處地下水庫的前世與今生，並持續往下一個百年推進，打造永續取水的典範。

二峰圳是部落居民仰賴的重要水源，與部落發展息息相關。(屏東縣政府提供)

1920年代由日本水利技師鳥居信平設計，動員當時原住民族人，合力建造來義二峰圳，藉由埋設於河床下的堰堤，收集林邊溪上游的伏流水，再藉由導水路引到各農場提供開墾灌溉，為臺灣最早的伏流水工程。屏東縣政府在2008年依「文化資產保護法」，登錄為國家級水利設施文化景觀。

日本工程師鳥居信平在屏東來義鄉打造二峰圳,是全台第一個伏流水工程。(屏東縣政府提供)

生命源於水，一方水養一方人，潺潺流動百年的二峰圳，過去吸引著從舊部落翻山越嶺的族人逐水而居，在此重建新部落，是族人仰賴的水源，也滋育了豐富的文化與歷史人文。整個二峰圳集水廊道，因著清澈的溪水，水質純淨，歸功上游部落族人對於土地環境的守護。對族人而言，這處活水源頭不只是生活的命脈，更承載著部落的歷史記憶，正如祖先當時工程建造時輕唱的古謠，流傳至今，源遠流長。

水利是百年大業工程，借鏡二峰圳的自然工法，屏東縣長潘孟安以前瞻性的治水思維，開全國之先，由縣府自籌財源開發林邊溪下游伏流水工程。「二峰圳利用水位自然落差，以重力方式輸水，降低環境衝擊，枯水期也能穩定取得水源，讓水資源可以獲得更好運用。」從上游二峰圳到近年興闢的大潮州人工湖，如今下游又有伏流水工程，同步開發多元水源留住屏東水。

二峰圳走入百年，屏東縣政府從7月23日至8月14日於來義喜樂發發森林公園，舉辦二峰圳百年紀念系列活動，每週六、日推出文化景觀走讀、環境劇場展演，同時，與屏東企業及學校合作，使用二峰圳伏流水開發十種限量特色產品，也將於活動市集展售，以此為開端，未來逐步發展地方產業。

想進一步了解鳥居信平及二峰圳的故事，縣府也出版繪本及口袋書，讓讀者從世界級的水利建設，了解先民的智慧及水資源永續的重要性；以及在新埤萬隆農場展出為期一月的「二峰伏流．屏東FLOW」特展，以地下伏流的圳體拆開「土川」二字為主軸，開展出「土川之時」、「土川之音」與「土徑川來」、「土川之識」等不同展覽面向，藉由相關史料與文物，揭開二峰圳的歷史容顏，同時也展現其未來願景-大潮州人工湖，延續著二峰圳源源不絕的生命力。

潺潺圳流，穿越不同時空，連結過去、現在與未來，串起人與自然共生，與土地情感的羈絆，適逢百週年的現在，讓我們一起說聲「謝謝你，二峰圳」，讓此地生生不息、美麗依舊。