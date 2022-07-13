民眾黨團於立院召開記者會(圖/邱新博攝)

民進黨團今（13）日將正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中日前以「政務官是自由業」一說回應「落跑」質疑，民眾黨黨團今召開記者會狂轟陳時中的說法不負責任，說要扛責但黨責大於職責，陳時中之前承諾過的疫情舒緩才離職的發言也全部都是空談；立委蔡壁如更表示，陳時中比韓國瑜還要會講幹話，當台北市民是塑膠？

蔡壁如表示，4月18日時連三天確診破萬時她曾經在衛環委員會質詢陳時中，陳曾親口答應疫情舒緩前不會去選舉，但在目前每天確診都破萬例的情況下，卻代表民進黨選台北市，根本是丟下國民的健康。

蔡壁如還說，衛福部應該以專業為優先而不是政治掛帥，然而過去不管是口罩、疫苗政策，都造成第一線人員雞飛狗跳，導致多少無法挽回的遺憾，顯示陳時中的統籌能力讓人質疑；陳時中不扛職責、只扛黨責，為了扛民進黨給他的責任，丟下對國民健康的責任，呼籲他在卸任前必須交出防疫政策的檢討報告，供市民檢驗。

而對於陳時中日前表示，「政務官體系是自由業，基本上沒有任期，是根據長官需要及他的能力做最恰如其分安排」一說，蔡壁如也批評，自由業應該是完成結案後才結束工作，而不是工作一丟就撒手不管，這是一個非常不負責任的說法；蔡壁如直言，民進黨推出一個比韓國瑜更會講幹話的人來選台北市長，根本把台北市民當成塑膠。

另媒體問及衛福部昨天出版防疫紀錄專書「戰疫堡壘」，蔡壁如說，昨天致電詢問是否能索取這本書，到現在已讀不回，蔡壁如也酸，到底「堡壘」裡頭放了什麼樣的武器？

黨團總召邱臣遠批評，政務官要負的是責任政治，陳時中的各種防疫出包，僅留下一句「我負責」就開始選舉行程，無視疫情也沒有承擔政治責任的勇氣，根本是利用擔任防疫指揮官期間刷存在，為選舉鋪路。邱臣遠也痛批陳時中，怎麼還有臉出來選市長？陳時中與台北市的連結又在哪裡？