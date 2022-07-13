據澎湃新聞報導，大陸第七批國家組織藥品集中採購，於7月12日在江蘇南京產生擬中選結果，公示結束後將發佈正式中選結果。本次集採有60種藥品採購成功，擬中選藥品平均降價48％，按約定採購量測算，預計每年可節省費用185億元人民幣。

醫藥企業積極參與本次集採，295家企業的488個產品參與投標，217家企業的327個產品獲得擬中選資格。其中，6家國際藥企的6個產品中選，211家國內藥企的321個產品中選，投標企業中選比例73％。平均每個藥品品種有5.4家企業中選，供應多元化和穩定性進一步增強。

本次集採藥品涉及31個治療類別，包括高血壓、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、肝癌、腎癌、腸癌等重大疾病用藥，群眾受益面廣、獲得感強。以肝癌一線靶向藥侖伐替尼膠囊為例，每粒從平均108元下降到平均18元，一個治療週期可節約費用8100元。

在降血壓領域首次納入緩控釋劑型，硝苯地平控釋片降價58％、美托洛爾緩釋片降價53％，高血壓患者用藥負擔明顯減輕。抗病毒藥物奧司他韋每片從平均4.5元降至1元。此外，美國輝瑞公司的替加環素、日本安斯泰來公司的米卡芬淨、西班牙艾美羅公司的依巴斯汀、意大利博萊科信誼公司的典帕醇等4個原研藥中選，平均降價67％。

在採購規則上，本次集採堅持了「量價掛鈎、招採合一」的基本原則和「國家組織、聯盟採購、平台操作」工作機制，並作出進一步調整優化，強化供應保障。首次引入備供機制，每個省份將同時有一個主供企業和一個備供企業，確保臨床使用穩定。

大陸國家醫保局2018年組建以來，已開展7批國家組織藥品集中採購，共覆蓋294種藥品，按集採前價格測算，涉及金額約佔公立醫療機構化學藥、生物藥年採購額的35％，集中帶量採購已經成為公立醫院藥品採購的重要模式。

下一步，大陸國家醫保局將會同有關部門指導各地及中選企業做好中選結果落地實施工作，確保全國患者於2022年11月用上本次集採降價後的中選產品。