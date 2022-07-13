鴻海(2317)4日除息5.2元後走勢震盪，8日曾觸及104元、填息達6成，但隨後再度承壓走跌窘陷貼息態勢，昨（12）日一度下探99.7元、終場險守百元關。今（13）日在台股一度強彈435.6點下同步開高反彈2.99％至103.5元，早盤維持約2％漲勢，重返填息路。

鴻海2022年6月自結合併營收5261.95億元，月增5.71％、年增達31.02％，站上今年高點，帶動第二季合併營收1.51兆元，季增7.26％、年增達11.3％，累計上半年合併營收2.91兆元、年增8.08％，三者均改寫同期新高，表現優於公司預期。

展望後市，鴻海表示對第三季展望維持審慎樂觀，但仍需密切關注通膨後續發展。以目前能見度而言，狀況約與市場預期相當，若與去年同期相比則可望顯著成長。由於目前對於全年度展望同步提高，預期表現將優於原先的持平預期。鴻海預計8月11日召開法說會。

同時，鴻海持續「3+3」策略布局，8日宣布參與碳化矽（SiC）長晶公司盛新材料募資案，將透過旗下鴻元國際投資斥資5億元取得10％股權，以強化取得SiC供應鏈關鍵材料、保障SiC基板供應，完善供應鏈上游夥伴布局，建立在車用半導體領域的長期競爭優勢。

而鴻海與泰國國家石油（PTT）合資設立的Horizon Plus，12日與Rojana Industrial Park簽署土地買賣契約，將在泰國東部經濟走廊（EEC）興建占地約15.14萬坪的電動車生產基地，預計2024年完工生產，首階段規畫2～3年間年產能達5萬輛、至2030年拉升至15萬輛。

日系外資預期，受惠產品結構的改善、內部優化和需求復甦，鴻海今明2年營業利益可望成長12～19％。同時，電動車業務將帶來潛在調升空間，且尚未納入預期內，目前股價本益比估值具吸引力，維持「買進」評等、目標價145元。

美系外資預估，鴻海第二季毛利率估達6.1％，帶動獲利季增8％、年增7％，每股盈餘估2.29元。第三季營收展望初估持平或年增4～15％，顯示整體業務訂單需求持續，預估今年營收成長估自先前的持平調升至成長4～15％，美系外資預期將年增8％。

美系外資認為，鴻海今年營收在逆風中維持顯著成長，源自於公司穩健的營運執行力、全球生產布局和市占率持續成長。鑒於第三季營運成長未見趨緩跡象，使今年營收成長動能增強，維持「優於大盤」評等、目標價145元。

投顧法人則調升鴻海營運預期，預估第二季每股盈餘逾2.2元，第三季營收估季增4％、年增13％，每股盈餘估逾2.9元，看好全年營收成長逾8％、每股盈餘估逾11元，維持「買進」評等、目標價137元不變。