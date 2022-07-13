DIGITIMES Research觀察，美國四大公有雲平台業者近年積極布局邊緣雲端服務，一是因應各國對數據資安的管理越趨嚴謹，邊緣雲架構更能落實數據儲存本地端的要求；二是5G世代納入低時延通訊指標，邊緣雲與5G網路結合有利擴展垂直產業市場。值得注意的是，公有雲業者與電信營運商在邊緣應用市場有朝深化合作的趨勢，是否影響電信產業推動自有電信邊緣雲架構／標準，將是可持續關注的議題。

觀察2021年全球公有雲市場版圖變化，僅美系四大公有雲平台AWS、Azure、Google Cloud、IBM Cloud就雄踞全球IaaS+PaaS逾6成市場規模，相對亦掌握全球許多國家／企業數據，隨著近年地緣政治競爭複雜化，也讓許多國家更重視資訊安全、主權數據規範。

目前全球巨型公有雲業者(hyperscalers)將全球劃分為多個服務區域，再以大型區域資料中心(regional data center)提供每個區域內客戶的雲端服務資源，進而達到規模經濟的服務模式，但在邊緣運算架構下，可能產生實際執行面問題，例如將雲端基礎設施落地到各個邊緣端，將造成部署成本過高以致規模經濟效益不足的問題。

另外一方面，電信營運商仍在摸索邊緣雲服務的商業模式，而與大型公有雲業者相比，電信業者在雲端服務的資源／成熟度相對不足，因此也促成公有雲平台將邊緣雲設施結合5G電信設備的合作方案，一方面加快邊緣雲服務落地到本地市場，同時還更符合各國數據資安要求；二方面電信商也能藉由電信網路綑綁雲端服務的銷售模式，加速To B(Business)業務發展。

DIGITIMES Research指出，檢視公有雲平台的電信邊緣雲方案，需與電信營運商從端到端、軟硬體各層面深度合作，不僅擴點緩慢，對於兼具國家安全通訊需求的電信商也存在風險，所以部分電信商也開始自建雲平台，例如NTT集團於2022年初推出的邊緣雲應用服務，就是採用自有邊緣網路架構，搭配自家物聯網服務或第三方雲平台。