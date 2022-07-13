以價位親民與高CP值成為王品集團旗下最難訂位品牌「肉次方」，月月營業額破千萬，台南店也加緊趕工中，力拚8月底前開幕。為提供消費者更多元選擇，「肉次方」新增698元價位，可享用帶骨牛小排、絕品昇龍牛、經典紐約客等澎湃肉品。迎接暑假好友聚餐，「肉次方」將於7/14推出88元加購日本A5和牛優惠，夏日來襲，門店也有59元啤酒加購活動。

「肉次方」是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20～35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點無限續，號稱已是「追肉人聖地」，候位時間長達一個月也要等。

加上近期新增的698元，「肉次方」共有4種價位，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。598元就能享用「帶骨牛小排」與長達35公分、搭配秘製醬汁醃製的「厚切昇龍豚」；698元可享用店內招牌「絕品昇龍牛」、肉香濃郁的「經典紐約客」以及「豬五花三吃」，包含辛香微麻的「椒麻紫洋蔥豬五花」、爽辣台味「剝皮辣椒豬五花」、雙豬口感「厚培根豬五花」。

798元則有專人桌邊現切雙牛排，包含比臉大、口感柔嫩的「美國濕式熟成肋眼牛排」，與緊實有嚼勁的「美國濕式熟成紐約客牛排」，另外彈脆爽口的「厚切松阪豬」也是網友推薦必點；最頂級的998元價位，可享用濕式熟成35天的「極上霜降和牛」與每頭牛僅有1％的「精選橫膈膜」，此外，隱藏版人氣王「戰斧豬排」烤至全熟依然充滿肉汁，脂香噴發。

迎接暑假聚餐旺季，「肉次方」推出優惠活動，7/14～7/31可到「王品瘋美食APP」領取「日本A5和牛$88加購券」，8/31前可憑券加購價值288元的日本A5和牛一份，等於現省200元！炎炎夏日，大口吃肉喝酒超爽快，即日起至8/25，消費者也能以59元加購海尼根、SOUR3沙瓦水蜜桃風味啤酒、SAPPORO生啤酒黑標3款啤酒。

【禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。飲酒過量，害人害己。】