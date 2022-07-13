鐘表店近來推出各項優惠和行銷策略，或是端出獨賣表款，或是舉辦表展，藉此吸客上門。高登鐘錶（Cortina Watch ）為了慶賀成立50周年，與Blancpain推出Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器紀念腕表，寶鴻堂則搶先獨賣格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）原創首款PanoMaticCalendar偏心年曆腕表。

為慶祝高登鐘錶50周年，Blancpain獻上推出五十噚深潛器紀念表。（高登鐘錶提供）

Blancpain於1953年推出Fifty Fathoms五十噚潛水表，研發雙重密封表冠與表背密封系統等專利技術，迄今仍是品牌最經典、也是最受歡迎的表款，為了慶賀高登鐘錶五十周年，Blancpain特別推出專為高登鐘錶打造的Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器紀念表，限量50只。

50週年紀念腕表採用43mm鈦金屬表殼，搭配以黃金、銅和鈀製成的Sedna黃金單向旋轉表圈，藍寶石水晶底蓋上印有「Cortina Watch50th Anniversary since 1972」（高登鐘錶50周年，自1972年）題字。高登鐘錶執行長林日耀指出，這款紀念表除了融入Blancpain在1956 年創作Bathyscaphe深潛器的經典元素，也注入個性化的美學風格，見證了雙方合作近二十年的深厚情誼。

寶鴻堂近日則與格拉蘇蒂原創合作，展出首度抵台的格拉蘇蒂原創首款PanoMaticCalendar偏心年曆腕表鉑金限量版與紅金版，另有蘆葦綠SeaQ大日曆腕表、紅金SeaQ腕表、墨玉綠七零年代大日曆計時腕表與2022年限量版Lady Serenade小夜曲女士腕表，即起至16日在寶鴻堂忠孝店展出，隨後由台中店接棒。

格拉蘇蒂原創PanoMaticCalendar偏心年曆腕表鉑金限量版，131萬8000元。（Glashutte Original提供）