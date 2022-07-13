現年22歲的南韓饒舌歌手尹炳浩（윤병호）曾登上選秀歌唱節目《高等Rapper》，雖未能成功晉級前3名，但驚人的饒舌實力受到眾人肯定，隨後他也已藝名「Bully Da Ba$tard」順利出道活躍演藝圈。但沒想到，曾在2020年自首13歲就染毒的他，近日在家中被搜出毒品，被警方以吸毒罪逮捕，令外界相當震驚。

根據南韓媒體報導，尹炳浩7月初在家中住宅吸食大麻等毒品時被人發現，向警方投訴舉報，警方到場後在他房間裡搜出4個吸食器及1g毒品，更在尹炳浩手臂上發現剛注射過的痕跡；另外，警方也在現場採集他的頭髮、小便等樣品回去檢測，結果都呈現陽性，證實當時他真的在吸食毒品，目前相關證物也被送到國家科學調查研究院進行更進一步檢驗。

根據警方調查，尹炳浩疑似透過網路與販毒者聯絡並購買，拿貨的過程不用面交，只要在指定好的場所藏好貨品，再前往指定地點取貨即可完成交易。

事實上，尹炳浩在2020年時就曾爆出吸毒醜聞，當時他還在IG上向大眾道歉，並自曝早在自己13歲國中時期就開始吸食含有止咳藥成分的「可待因」（鴉片類藥物）Spice、大麻等毒品，還曾陷入嚴重的藥物中毒狀態，而他認知到自己錯誤的行為會給周圍的人帶來傷害後就驚醒，除了願意接受調查外也認為自己應該接受懲罰。如今反省文才PO出2年又再次因吸毒被抓，令網友忍不住猛嗆他根本沒反省，演藝事業也幾乎被毀滅。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！