陳時中稱「自由業」惹議 蔣萬安：羞辱政務官的責任心

衛福部長陳時中稱「政務官體系是自由業」，而後又改口稱是指牙醫，引起熱議。國民黨台北市長參選人蔣萬安今炮轟，陳時中領納稅人的錢，卻認為自己自由業，這完全羞辱了政務官的責任心、玷汙了神聖的防疫工作。

蔣萬安出席台大政治營「大講者演講」受訪指出，陳時中身為衛福部長，又擔任防疫指揮官，就該堅守崗位，現在疫情還沒結束，看到變異株可能進入社區，接下來各國專家評估秋冬季疫情再起，今年疫情爆發以來，在防疫工作上很多缺失讓民眾不滿，應該堅守崗位，好好的把疫情的工作做好。