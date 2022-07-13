高雄市一對身障母子，每天搭捷運到鳳山等市區夜市情行乞，由兒子推著掛上「我是一個苦命的人」招牌及揹著尿袋的坐輪椅母親，聲稱婆婆住院急需用錢，向路人行乞，不少人掏出善款，甚至捐出千元大鈔，不過社會局表示，這對母子均領有低收身障補助，多所慈善單位曾提供補助款與物資持續濟助，王母已無婆婆可侍奉，生活上並無急難需求。

社會局指出，該對身障母子在小港區租屋居住，每天由兒子推著坐輪椅的母親去夜市行乞，是母親所主張的行為。王母揹著尿袋坐著輪椅，還自製「我是一個苦命的人」招牌掛在身上，內文敘述婆婆因生病住院，急需醫療費用，請大家幫忙，不少人發揮愛心紛紛捐錢，甚至捐出千元大鈔，連攤販看了也眼紅，稱母子倆比他們還好賺。

社會局表示，經查證，該母親所掛看板敘述母親聽障尚須至醫院看護婆婆與沒吃飯等情節，均無此事。而身障個管社工曾訪視，希望協助40多歲的兒子就業與提供協助以改善現況，安排就服員3次訪談，該對母子均無就業及改變意願。

社會局強調，母子乞討行為無集團控制或被脅迫，生活上也無特殊危難情況，無人身安全危機，目前因無就業及改變現況意願，社會局社工將持續溝通關懷提供適當服務。