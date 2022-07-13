重型機車誤闖國道，警方在214公里處攔阻，但機車硬闖而過，逕行在車縫中逃竄。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

重型機車誤闖國道，警方在214公里處攔阻，但機車硬闖而過，逕行在車縫中逃竄。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

又見機車騎上高速公路，國道三隊12日15時46分，在國道1號北向218公里處發現普通重型機車誤闖國道，在214公里處攔阻，但機車硬闖而過，逕行在車縫中逃竄，警方為了避免強力攔阻導致失控，採取壓慢車流阻絕，最後以圍堵方式，才使得機車下大雅交流道，騎士一路逆向44公里，險象環生，恐被吊扣執照、累計最高罰款6萬，並依公共危險罪送辦。

「實在太玩命了」這輛普通重型機車誤闖高速公路，從員林交流道北上219公里處騎上交流道，還一路逆向，在國道上的駕駛都看得傻眼，警方也立即出動攔阻，並在214公里處等待，揮旗幟攔阻，但騎士不理會，依然硬闖而過，並在車縫中逃竄，警方續派遣線上巡邏車支援。

國道三隊表示，為了避免因警方強力攔阻導致機車失控或是往車陣中亂竄造成其他用路人危險，採取壓慢車流阻絕，持續尾隨稽查，最後採取圍堵的方式，使該機車由南向大雅交流道槽化線處迴轉至出口匝道順向驅離。

國道三隊指出，除了依採證影像資料通知該機車所有人到案說明，舉發其相關違規行為外，將依刑法公共危險罪嫌調查偵辦。並指出機車誤闖國道高速公路，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰；以其他危險方式駕車者，處新臺幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月。

此外，依交通管理處罰條例規定，經交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，除按各該條規定處罰外，處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照六個月。