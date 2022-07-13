據澎湃新聞報導，「購房團購」成為大陸各地樓市調控的又一內容，多城發文支持鼓勵進行商品房團購。據不完全統計，6月以來，至少包括山西太原、廣東中山、遼寧瀋陽、浙江桐廬、安徽銅陵、雲南普洱、四川巴中、湖北黃岡、吉林長春等地發佈「購房團購」相關政策或活動。

以吉林長春為例，今年7月8日，吉林省長春市政府辦公廳發佈《進一步促進房地產市場平穩發展若干措施的通知》，《通知》提到，支持集中批量購買商品房。支持機關單位、國有企事業單位、大專院校、科研院所和社會群體與房地產開發企業接洽，組織商品房集中批量購買活動。團購房需取得商品房預售許可，房地產開發企業不得低於成本價格銷售。

在易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進看來，這是官方形式的對團購行為的肯定，充分說明通過團購來激活房地產交易市場的導向，有助於後續房屋銷售市場的行情提振。

除了長春，湖北黃岡、四川巴中、山西太原、浙江桐廬等地也以不同形式開展「團購」活動，其中，不少城市對團購房源予以優惠。

值得一提的是，亦有城市明確，團購商品住房與開發企業協調達成的優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。

以湖北黃岡來說，湖北省黃岡市近日制定推出《關於進一步促進黃岡市區房地產市場平穩健康發展的補充措施》，《補充措施》有效期至2023年6月30日。政策提到，鼓勵機關事業單位和大型企業組織購房團購活動，對20人以上的團購，開發企業給予不低於個人總房款3％的優惠。

浙江桐廬縣的政策則提到：鼓勵房地產企業開展購房團購優惠活動，在備案價打折後價格基礎上，對一次性購買10套及以上（純疊排或排屋項目5套及以上）商品住宅的再下浮優惠3％；對一次性購買20套及以上的再下浮優惠5％；對市縣認定的人才首次購買商品住宅的，購買單套即可下浮優惠3％。

四川巴中則於7月4日印發《促進市中心城區房地產市場平穩健康發展若干措施》的通知，《通知》提到，鼓勵房地產開發企業採用團購模式銷售商品住房，積極開展針對黨政機關、企事業單位職工、社區居民團購商品房的營銷活動。各級工會組織根據職工住房剛性需求和改善性需求情況，積極組織職工團購商品住房，與開發企業協調達成的優惠價格不計入商品房備案價格跌幅比例範圍。

但同時，也有城市在政策中明確提到禁止團購住房，7月11日，河南省三門峽市人民政府發佈《三門峽市促進房地產市場持續平穩健康發展若干政策的通知》，其中提到，嚴格執行新建商品住房預售價格備案制度，指導房地產開發企業合理確定銷售均價，穩定商品住房價格。機關、事業單位和國有企業不得組織新的團購住房、定向開發住房行為。

更早前，今年3月河南省鄭州市人民政府辦公廳發佈《關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知》，其中亦提出，機關、事業單位和國有企業不得在鄭州市域內組織新的團購住房、定向開發住房行為。

58安居客房產研究院分院院長張波認為，各地開啓商品房團購活動的目的，是促進整個市場活躍度和銷量的提升，加快市場信心的恢復。團購的方式，主要是對於團購期間的樓盤價格進行一些打折優惠促銷，以此來拉動購房者入市的腳步。

為何團購的作用各地會有明顯分化？張波分析，如果城市供大於求比較嚴重，整個市場信心依然處於相對底部的話，那麼團購所發揮的提振效果就會相對有限；而對於一些已經觸底並開始回升的城市來說，團購所起到的作用才會更加明顯。

諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄提到，從推出該類政策的城市來看，以部分弱二線及三四線城市為主，這部分城市多具備庫存壓力大、去化難等特徵，通過鼓勵團購買房，可以促進商品房去化，減輕庫存壓力，緩解購房觀望情緒。鼓勵部分國有企事業單位開展此類活動，一方面這部分群體本身具備購買實力，另外也能發揮一定的帶頭示範作用。

同時需要注意的是，陳霄提到，開展此類團購買房活動，多人群體一起購房，在購房偏好、房產選擇等方面可能會存在一定分歧，給團購買房的具體實施帶來一定的難度，另外，還要避免部分機構以團購之名欺瞞購房者的現象發生。無論如何，團購買房作為一種新興的購房形式歸根究底還是為了加速去化、提振市場信心，實際效果如何還是值得期待的。

嚴躍進也表示，團購的做法有助於以批量的方式進行售房，也有助於房企一次性進行銷售，自然是房企可以依賴的模式。且此類住房的價格相對會有各類折扣，也容易吸引購房者的進入。從實際過程看，各類團購的房屋需要確保遵守營銷的規則，不要把一些違規的和不合規的項目拿來做團購，否則容易損害公信力，後續也會存在一些交房問題。

也有業內人士認為，團購商品房的做法並不可取，和「西瓜換房」等一樣，有變相繞開「樓市限跌令」之嫌。