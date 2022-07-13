坊間有不良雇主利用吸引人的工作內容進行徵才，抓住民眾求職迫切的心理，誘勸民眾簽本票、繳交不明費用或購買產品。新北市勞工局提醒，求職務必提高警覺，倘誤入陷阱，可依情況向警察局、勞工局等單位尋求協助。

新北市勞工局日前接獲民眾反映，某通訊行招募遊戲代打人員職缺時，雇主以「私人手機不宜執行工作」、「新手機費用很快便能賺回」等話術，誆騙購買新手機，同時要民眾簽署不明本票。事後民眾越想越不對勁，跟雇主協商以7500元做為手機拆封的賠償金，才順利退掉新手機，並拿回本票正本。

此外，也有民眾應徵手機銷售人員職缺，到職時受雇主指示，以自身名義到通訊行申辦新門號高資費月租方案，後續雇主更以教育訓練為由，扣留民眾剛買到的全新未拆封手機，並告知須達一定業績，才會補助手機月租費，導致民眾花大錢買新手機卻無法使用，每月還須支付高額月租費。

勞工局提醒，民眾求職時因雇主推銷自家產品而購買，在產品未毀損的情形，原則上可依《消費者保護法》第19條規定，以退回商品或書面通知方式解除交易契約；若有涉及詐欺情事，則應報警處理；或是求職者遭遇雇主扣留財物，可檢具相關事證向該公司登記地的勞工主管機關檢舉。

為避免民眾求職受騙，勞工局每年除以話劇及布袋戲方式進入校園巡迴演出外，也搭配多元管道宣導求職防騙注意事項，提醒求職者做好「三備」--「蒐集應徵公司資料、檢視應徵資訊真偽、告知親友面試地點」，面試時謹記「七不」--「不繳錢、不購買、不辦卡、不亂簽約、不飲用、證件不離身、不非法工作」。