黃嘉千與夏克立16年異國婚姻觸礁，2人將打離婚官司，雙方都沒有對外多談婚變，但卻演變成雙方友人的戰火，昨（12日）便有節目討論黃嘉千婚變一事，來賓馬在勤律師就針對，夏克立女友人出借信用卡提出質疑：「信用卡給別人用，一定很親密」，林小姐不滿被汙衊成「可能的小三」，在影片留言開罵。

夏克立女友人日前發文為夏克立發聲，稱夏克立回台灣隔離期間，黃嘉千沒去探望，住處、食物都沒準備，是她借信用卡讓夏克立使用，《新聞挖挖哇》討論黃嘉千婚變一事時，夏克立女友人也成為焦點，來賓馬在勤律師就針對，女友人借信用卡給夏克立提出質疑：「信用卡給別人用，一定很親密，我換一個角度，林小姐跟夏先生（夏克立）是什麼關係？黃嘉千也可以挑戰，你們（指夏跟林）是什麼關係？」不過，馬律師隨後則說，林小姐也可以表示，她是基於善意支援夏克立。

馬在勤律師談女友人借信用卡給夏克立。（圖／取材自新聞挖挖哇！Youtube）

但林小姐看完節目後相當不滿，她在節目的YouTube影片留言開罵：「我就是那位林小姐，夏克立的『友人』」，表示她是一個普通的家庭主婦，跟先生無話不談，「返家後告知出借一張卡，那張額度不高，以舍下的經濟能力還挺的住！他也支持。」林小姐表示：「借他（夏克立）卡片，是最單純的友誼、也是最簡單的解決方式」。

林小姐不滿幫助友人卻遭質疑，「從什麼時候開始，舉手之勞雪中送炭，已非放諸四海的道德標準了？被污衊成『可能的小三』，我真的考慮與貴節目求償，請將此留言至頂還我清白。」節目果真把她的留言至頂。

夏克立友人留言全文。（圖／取材自新聞挖挖哇！Youtube）

對此，《新聞挖挖哇》回應：「對於本集節目來賓的言論造成林小姐的困擾，我們深感遺憾，我們也尊重林小姐的要求，將她在影片下方的留言置頂，以平衡言論。節目的討論是提出各種可能性，並沒有要刻意污衊林小姐的意思，也請林小姐諒解。」