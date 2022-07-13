漫威電影《雷神索爾：愛與雷霆》全球票房熱賣，創下亮眼成績，上映首周票房已經打破4.5億美金，超越前作《雷神3》紀錄，劇情也引起網友熱烈討論。近日，飾演雷神「索爾」的澳大利亞男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）在IG秀出和寶貝女兒在片場的合照，意外揭露了《雷神4》隱藏的大彩蛋，讓不少影迷驚嘆。

克里斯漢斯沃日前在個人IG上分享了2張與女兒在片場的合照，他表示，一張是女兒11年前第一次出現在片場，另一張則是拍攝《雷神：愛與雷霆》的近照，原來戲中飾演索爾養女「Love」的小演員，竟然就是他10歲的親生女兒India。貼文一出，這個彩蛋令許多影迷驚豔，直呼India是爸爸的驕傲，也難怪兩人演起戲來這麼自然。對於女兒出演電影的精采表現，克里斯漢斯沃也開心寫下：「她是我最喜歡的超級英雄。」

《雷神索爾：愛與雷霆》的拍攝地點正好就是克里斯漢斯沃的故鄉澳洲，因此不只女兒India，克里斯漢斯沃的雙胞胎兒子Tristan和Sasha也同樣出現在電影中，其中Tristan更飾演了童年版的小索爾，也算是另類繼承了父親的英雄事業，變身小小英雄。此外，克里斯漢斯沃的妻子艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）客串了索爾的舊情人，而親哥哥路克漢斯沃（Luke Hemsworth）繼《雷神3》後，則再次於戲裡的舞台劇中扮演索爾，大家也笑說克里斯漢斯沃根本是找全家人來演戲。

事實上，不僅克里斯漢斯沃的家人出現在電影裡，導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）、演員克里斯汀貝爾（Christian Bale）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）的孩子也都有客串演出。克里斯漢斯沃先前受訪時便曾提道，這是一件很酷的事，也是一次有趣的家庭體驗。他說：「我不想要孩子們現在就成為童星，這只是我們一起擁有的特別經歷，我很喜歡這樣，我們都度過了愉快的時光。」導演塔伊加維迪提也表示，這一切原先並沒有在計畫之內，而是某次和克里斯漢斯沃聊天時興起的念頭，而他本人非常喜歡這個點子。