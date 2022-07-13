台南市七股區頂山鹽灘地吸引不少攝影者拍攝小燕鷗的繁殖育雛，然而部分攝影者無視封鎖線，直接步入鹽灘地近距離拍攝，已明顯干擾鳥類的繁殖。七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟表示，若拍攝忽略生態攝影的倫理，也不尊重地方保護環境的規範，攝影行為就可能成為單純的干擾與冒犯。

中華民國荒野保護協會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會、台灣濕地保護聯盟、台灣環境規劃協會等今(13)日發出共同聲明指出，台南七股鹽場在民國92年結束曬鹽，宣告台灣曬鹽產業告一段落，而終止曬鹽的鹽灘地也開啟了回歸大自然的演替。

該聲明指出，如今的鹽灘地生態豐富，提供許多候鳥重要的覓食與休息空間，每年冬季與過境期有大量的水鳥棲息，夏季也是許多夏候鳥重要的繁殖區。

該聲明表示，近年這些鹽灘地因應國家綠能政策，一度面臨光電開發的壓力，為了保護寶貴的鹽田生態，多達6個生態團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，於今年4月29日依據「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」完成簽約儀式，共同向國有財產署認養1230公頃的七股鹽場鹽灘地，認養期限內會定期巡守、維護環境與監測生態。

該聲明指出，七股鹽場廢曬後，經過長期的觀察與生態記錄，其中保育類小燕鷗已知是每年穩定來此區繁殖的夏候鳥，另也包含燕鴴、東方環頸鴴、高蹺鴴等，今年更協助台灣大學執行海洋保育署全台的小燕鷗繁殖區監測工作，整體的鳥況也較往年來得突出，所有鳥種加總估計超過百窩的鳥巢，顯示此區是鳥類重要的繁殖區。

然而，此區被媒體曝光有小燕鷗繁殖後，便不斷有攝影者前來，即便已有封鎖線與告示牌，但仍有攝影者直接走進棲息地巢位旁架攝影器材拍照，無視受到干擾的親鳥可能會棄巢之風險，且屢勸不聽還惡言相向，也可能讓更多攝影者仿效進入。

七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟呼籲，拍攝野鳥請秉持正確的攝影及生態倫理，由於該區為生態敏感區域，已設置封鎖線與告示牌，未經同意或無正當理由不應擅自闖入，若已明確騷擾保育類小燕鷗等鳥類繁殖，違者將依據「野生動物保育法」裁罰，請勿以身試法。