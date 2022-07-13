新北市國民黨團今召開「林佳龍參選攏嘸準備，到底把新北當作什麼？」記者會，呼籲林不要當過水式的政客，更不要把新北市民當作政治跳板或備胎。（蔡雯如攝）

林佳龍確定參選新北市長，新北市國民黨團今召開「林佳龍參選攏嘸準備，到底把新北當作什麼？」記者會，砲轟林7月5日才拒絕參選新北，未料卻在5天後接受徵召，先前推出台北plus的12堂課還沒上完，就急著轉戰新北，呼籲林不要當過水式的政客，更不要把新北市民當作政治跳板或備胎。

國民黨新北市議員江怡臻表示，林佳龍先前推出大台北首都圈願景12門課，但課程上到一半，卻突然髮夾彎說要選新北，甚至將後續課程改為「新台北＋」、「大台北＋」，根本是把台北政策搬來新北市，跟論文改標沒兩樣，相當不尊重400萬新北市民，而林的臉書照片用的還是台北陽明山，根本是從台北本位思考新北市。

市議員廖先翔表示，林佳龍決定參選新北市後，從來沒有公開發表過新北市願景，先前他曾多次拒絕參選新北，直至7月5日都還是拒絕態度，未料10日就接受徵召，先前有意參選的立委羅致政曾說因為時間無法充分準備，因此無法參選，不知林佳龍是否是天生神力，僅需5天就能上場應戰。

市議員葉元之表示，從林佳龍7月6日曾發文希望爭取參選台北市長，當時根本還沒準備好要選新北市，1周後卻宣布參選，根本把新北市民當備胎，因為林根本沒有準備好，所以漏洞百出，甚至在致詞時稱，「台北市需要的是一個能夠有跨域治理」，這樣的說法對於新北市民情何以堪。

市議員陳偉杰說，台中市民不選擇林佳龍、台北市不給林佳龍，林24次拒絕後又說要選新北市，侯友宜施政用心深獲民眾肯定，近期民調也指出林只有12％的支持度，代表市民眼睛是雪亮的，呼籲林先來認識新北，再來談選舉。

另外，外界指出綠營派出林佳龍是要牽制侯友宜選2024，葉元之表示，侯友宜早已準備好要連任，民進黨這麼晚才提名市長，為的就是2024年大選，顯見綠營心中只有大位、權力；江怡臻表示，蘇貞昌、黃偉哲等人先前尋求連任都沒有被詢問，可見大眾對侯有期待，至於藍營選舉規畫都尊重黨中心安排。

對此，新北市議員、民進黨發言人李坤城表示，林佳龍參選新北市帶給侯友宜、國民黨小雞很大的壓力，所以才會一直召開記者會攻擊林佳龍。李坤城表示，林佳龍擔任交通部長期間，核定許多新北市重大交通建設，但是捷運南北環一直流標，地下停車場也標不出去，許多重大交通建設也都延宕，相信林佳龍會以交通部長的經驗，讓新北市的捷運及重大工程能夠準時上車。

李坤城表示，侯市長在月台上不知往2022還是2024走，現在終於搭上了參選市長的列車，李坤城希望侯市長能夠和林佳龍來一場君子之爭，相信政策願景是林佳龍的強項，希望侯市長也能提出未來新北四年發展的願景，而不是中途又想跳車落跑。