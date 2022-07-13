鍾姓婦人5年前行經木柵河濱公園因護欄鬆脫翻倒，致她摔落200公分深的溝渠受傷，她提告請求國家賠償，台北地方法院認定，護欄沒有適時之檢查、修護釀禍，判決台北市政府工務局水利工程處須賠償鍾女93萬685元，上訴後，台灣高等法院改判104萬7895元。可上訴。

鍾女提告主張，2017年5月6日下午4點多她在木柵河濱公園之堤內水防道路，用右手碰觸水防道路旁的不鏽鋼護欄，護欄竟鬆脫翻倒，致她摔落溝渠，撞擊溝壁再跌落溝底，經送醫急救治療，受有頭部輕微腦震盪、額頭撕裂傷、頸椎挫傷移位、肋骨骨折等。

鍾女說，她治療後仍無法自行轉動頸椎，腰椎傾斜不良於行，不時有腳部麻痺情形，該護欄設置已達26年以上，其定著用之螺絲亦已有鏽蝕情況，台北市水利工程處就護欄之管理、設置均有欠缺，致她受傷，須賠償396萬多元。

台北地院認為，護欄之所以翻落邊坡，因該處之嚴重鏽蝕致未能承受原設置時所應得承受之外力因而斷裂，則此處鏽蝕應護欄於設置後所發生之瑕疵，水利工程處是養護機關，因未適時之檢查、修護，須賠償93萬多元，上訴後，高院重新計算金額，判賠104萬多元。