國安基金決議進場護盤，激勵台股早盤大漲逾400點，高點來到14386.22點，上市櫃股票上漲家數逾1440檔，台積電、長榮等權值股強彈，但盤中漲勢稍見收斂，漲約350點，徘徊14300點關卡。

在美國公布6月消費者物價指數（CPI）前夕，由於跡象日益顯示美國經濟可能陷入衰退，美國股市多數收低。

國安基金12日傍晚召開臨時會授權進場，台股今天開盤如同醍醐灌頂，早盤大漲逾400點，高點來到14386.22點，不過盤中漲勢稍見收斂，徘徊14300點關卡。

至10時30分左右，台股加權指數上漲344.56點，來到14295.18點。

觀察上市類股表現，運輸股大漲3.8%，半導體股大漲3.7%，電子股上漲逾3%，鋼鐵與營建類股也有約0.6%的漲幅；盤中代表中小型股的櫃買OTC指數上漲1.61%。上市與上櫃股票上漲家數分別為825家、624家，合計約逾1440檔股票上漲。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天早盤大漲新台幣22.5元，一度來到472元，但隨後漲勢收斂至4%左右，股價至467.5元，上漲18元；鴻海上漲近2%，至102元，聯電、聯發科上漲約3%，過去殺聲隆隆的ABF三雄今天勁揚，欣興、南電、景碩漲幅約2到3%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海漲幅都在3%以上。航空雙雄今天也強彈，華航上漲和長榮航上漲逾6%。

金融股受到鼓舞，富邦金大漲近5%，中信金上漲近3%，玉山金漲幅逾2%，國泰金、開發金上漲逾3.5%、兆豐金上漲逾4%。

分析師指出，國安基金成立以來總共執行過7次的護盤任務，過去經驗顯示，宣告護盤後一周之累計報酬率均為正數，沒有例外，有助提振市場信心，但由於美國公布6月消費者物價指數（CPI）在即，中長期基本面仍需要觀察留意。（編輯：郭無患）1110713