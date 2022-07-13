疫情為生活帶來巨大改變，與民眾生老病死息息相關的新北市民政局轉型勢在必行。民政局長柯慶忠13日在市政會議專案報告「疫情下的民政服務」，除呈現民政體系3年成果，更透過引進智慧系統，落實視訊行動治理、市民活動中心E化、戶政數位報名、宗教科技傳法、線上祭拜，以及納骨塔選位順序抽籤平台等6大智能管理系統，化疫情危機為轉機。

疫情期間，新北市確診身亡者超過1800人，民政局也將在17日與靈鷲山佛教基金會合作，在三重綜合體育館辦理大型超薦祈福法會，期能讓生者心安，亡者靈安。

柯慶忠報告，民政局透過行動市府、區政行動治理、里長里幹事聯繫會報、宗教行動服務、兵役巡迴說明及戶政行動治理等6管道了解疫情下民眾需求，從中思考精進作為。

在公有場館部分，除將市民活動中心於疫情封閉期間緊急作為熱區防疫中心、社區篩檢站、疫苗接種站及異地辦公處所就近部署，並施工裝設冷氣控管系統，截至目前已設置346間，裝設率近7成，節電成效顯著。

地方服務則強化行動里幹事、里鄰長及社區管委會等在地力量全體防疫，透過里政和生活圈Line群組通報回饋，管委會更與衛政合作，結合視訊醫療及電話問診服務，用科技讓有需要民眾即時得到照顧，截至今6月已逾百萬人次受益。

民政局也強化線上祭祀系統升級，打造19座公立納骨塔現場追思實境與環保葬影音追思功能，去年上線以來，瀏覽已逾74萬人次，還有納骨塔選位順序抽籤線上平台，避免人潮群聚。

柯慶忠說，市府17日將辦理大型超薦祈福法會，侯友宜市長將率市府團隊及區公所與會，並邀議員及里長參加，迎請法師領眾恭誦《藥師經》、佛前大供，向藥師佛祈願護佑新北；瑜伽焰口法會也將以108桌供品使亡者飽食，並使其聽聞經文正法，前往極樂淨土。

柯慶忠說，本次法會108桌白米、冬粉、醬油、餅乾及罐頭食品等供品市值近70萬元，法會結束後捐給社會局、三重區公所及社福團體提供弱勢族群，傳達社會溫暖大愛；法會自下午1點開放民眾上香，另於民政局粉專「新北民政保平安」、靈鷲山網路電視台及靈鷲山YouTube線上直播。

「彌平生者傷痛，給予支持力量是市府的職責所在」，侯友宜感謝民政局站在家屬角度著想的用心安排，民政局也在三峽火化場設置祝禱區，為確診往生者誦經祝禱，溫暖了所有家屬的心。

侯友宜表示，市府團隊要以利民、便民、愛民的新三民主義作為照顧百姓的守則，只要是地方期盼，就是最要緊的事「新北市做大事，但對地方小事絕不小視」日子愈是艱難，愈要堅強，團隊要繼續努力，為市民成就一個安居樂業的新北市。