中新網報導，近期有兩組數據，讓人有一種感受：中國老百姓更愛存錢了。一是上半年住戶存款增加超10兆元（人民幣，下同），創下近年同期新高；二是58.3％居民傾向於「更多儲蓄」，願意更多存錢的人大幅變多了。

★上半年住戶存款增加超10兆元

據中國人民銀行11日發佈的數據顯示，上半年人民幣存款增加18.82兆元，同比多增4.77兆元。其中，住戶存款增加10.33兆元，非金融企業存款增加5.3兆元，財政性存款增加5061億元，非銀行業金融機構存款增加9513億元。6月份，人民幣存款增加4.83兆元，同比多增9741億元。

上半年住戶存款增加10.33兆元，這是什麼概念？這意味著，在上半年，平均每天約571億存款湧向銀行。

縱向來看，2021年上半年住戶存款增加7.45兆元，2020年上半年住戶存款增加8.33兆元，2019年上半年住戶存款增加6.82兆元，2018年上半年住戶存款增加4.26兆元。也就是說，2022年上半年增加的住戶存款創出近年同期的新高。

★58.3％居民傾向於「更多儲蓄」

此外，根據大陸央行發佈的2022年第二季度城鎮儲戶問卷調查報告，傾向於「更多消費」的居民佔23.8％，比上季增加0.1個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔58.3％，比上季增加3.6個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔17.9％，比上季減少3.7個百分點。

也就是說，願意更多存錢的人大幅變多了，而願意更多投資的人變少了。

上半年住戶存款大幅增長，還有未來儲蓄意願的提升，令小夥伴們心生疑問：為什麼大家更愛存錢了？

★中國人更愛存錢的背後

中新網引述招聯金融首席研究員董希淼分析，居民存款大幅度增長、儲蓄意願增強的原因是多方面的，既有短期影響也有長期因素。

董希淼指出，從短期因素看，主要是新冠肺炎疫情帶來的衝擊。今年3月份以來，中國疫情持多點散發，部分企業難以正常生產經營，不穩定、不確定因素增多，導致居民預防性儲蓄動機上升。

與此同時，今年以來受國際金融市場震蕩影響，中國資本市場波動加劇，股票、基金收益明顯下降，特別是銀行理財產品出現「破淨」，導致居民風險偏好有所下降，部分資金重新流向存款。

興業銀行首席經濟學家魯政委在研報中表示，2020年的經驗顯示，疫情會導致居民存款同比增速上升，而且存款同比增速會在較高水平上保持一段時間。

董希淼認為，作為消費主力軍的中青年群體，除了收入上具有優勢以外，還面臨「上有老、下有小」等生活壓力。居民對未來收入和支出的不確定性預期提高，使得居民預防意識和儲蓄意願明顯增強。此外，隨著房地產市場調控力度加大，居民住房消費意願持續不振，減少了住房消費支出，部分轉為居民存款。

★怎樣才能刺激消費？

儲蓄變多，有利有弊。董希淼表示，居民存款持續增加提高中國經濟發展韌性，增強居民部門抵禦風險能力，但也反映出居民對未來預期轉弱、消費需求不足、投資意願下降等問題。下一步，應採取針對性的措施，穩住居民預期和信心，進一步提振居民消費和投資。

他建議，嚴格落實大陸國家衛健委「九不准」要求，平衡好疫情防控和經濟增長的關係，最大限度降低疫情防控對經濟和民生的衝擊，穩定企業和居民的預期。進一步穩住宏觀經濟大盤。落實好前期出台的穩經濟一系列政策措施，財政政策和貨幣政策應更加積極有為，主動發力，繼續助力市場主體紓困解難和實體經濟穩步恢復，穩定居民就業，提高居民收入。

董希淼指出，要提振居民消費意願和能力。持續釋放國內市場潛力，採取積極有效措施，改變居民消費動機不足等問題，改善居民消費環境，培育中高端消費增長點，擴大汽車等耐用消費品消費，促進居民消費轉型升級。進一步落實好差別化的住房信貸政策，合理把握信貸投放，更好地滿足居民自住型和改善型購房需求。

從長遠看，董希淼建議，進一步完善全覆蓋的社會保障體系，更好地滿足居民養老、就醫、教育等方面的迫切需求，降低居民後顧之憂進而降低預防性儲蓄意願。

當前，各地也在想方設法來刺激消費，提振汽車和房地產消費成為重要抓手。

在促進汽車消費方面，除了減徵購置稅外，多地還拿出真金白銀的補貼，刺激大家買車。在刺激房地產消費方面，多地已經宣佈放鬆限購、限售，降低首付比例，相當多的城市還會發放購房補貼。另外，多地也通過發放消費券來拉動消費，比如北京7月起線上線下發放1億元餐飲消費券。