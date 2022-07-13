國民黨台北市長參選人蔣萬安（前右）13日出席台大政治營「大講者演講」，面對媒體堵訪時表示，柯文哲敬老金政策不願意發沒關係，他一定會遵照台北市議會的自治條例，尊重長輩、以及考量到政府的稅收與財政紀律，發放重陽敬老金。(郭吉銓攝)

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，讓自己成為市民心中第一選擇，就不會擔心被棄保。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今指出，藍綠自稱有3到4成基本盤，但2018選戰姚文智只有得到17％，認為北市副市長黃珊珊不會被棄保。國民黨台北市長參選人蔣萬安今說，讓自己成為市民心中第一選擇，就不會擔心被棄保。

蔡壁如分析，台北市有獨特的選民結構，市民會看人做了什麼，有自己的想法，現在是三腳督三分天下，黃珊珊有行政優勢，她已經具備當市長資格，不會有棄保，會是三腳督「三分天下」。

蔣萬安出席台大政治營「大講者演講」，對於蔡壁如的說法，他表示，大家很多分析，沒有這麼多算計，對候選人來講，就是極力爭取市民認同，提出未來擘畫台北市政的願景，讓自己成為市民心中第一選擇，就不會擔心被棄保。

國民黨北市黨部將開北市醫療業界後援會籌備會，瞄準衛福部長陳時中，尋求醫界支持。蔣萬安強調，他在立院兩屆在衛環委員會，對很多醫界團體都有非常多的互動，也跟他們有深入溝通，不管在很多法案、政策推動上也彼此合作，這次黨部籌畫醫療後援會，很感謝也尊重黨部安排。

新北市長侯友宜昨終於表態願意挑戰連任，蔣萬安說，跟新北市在市政規畫、和區域治理共同合作，不只雙北，北北基桃都是共同生活圈，相關政策也連動。

他說，在很多共同市政規畫，和區域治理，都會坐下來好好溝通，提出整體市政願景，讓整體北北基桃，所有市民感受到最好服務。

此外，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫透露，日本人更重視「蔣萬安是否會當選」，獨裁者後代參選引世界矚目。

蔣萬安回應，世界各國大家彼此都非常的關心，對於相關幾次的重大選舉，各國之間也會提出很多的分析跟看法，對於各國關心也都會尊重，也相信他們都出於善意，應該也不會戴有色眼光，不會有任何偏頗的角度。