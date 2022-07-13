德國副財政部長Joerg Kukies周三在雪梨舉行的一場會議上表示，德國將在8月1日開始完全地停止購買俄羅斯煤炭，從12月31日開始停買石油。

Kukies說，更關鍵的挑戰是歐盟每年從俄羅斯進口1580億立方米的天然氣，一旦戒除該需求，歐盟將存在巨大缺口。

副部長在雪梨的能源論壇上表示，幾周之後，德國將不再碰俄羅斯煤炭資源。俄羅斯在過去供應德國40%煤炭和40%石油。

Kukies說，任何瞭解Druzhba石油管線歷史的人都知道，要移除這種依賴是相當不容易，但是我們將在幾個月內達成。

該石油管線有數條路徑，從俄羅斯經過東歐數個國到達德國，綿延超過4000公里。

德國也正在迅速建造液化天然氣(LNG)的進口終端站，以協助天然氣供應缺口。Kukies強調，儘管美國和卡達能項歐洲供應300億立方米的液化天然氣，但是仍存在巨大缺口。Kukies說，無法想像這個問題可以獲得解決。

副部長說，德國過去專注於往淨零排轉型，近期也立法加速開發再生能源計畫，但是天然氣是該項轉型的必要關鍵。