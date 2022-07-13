知名YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員，擁有甜美臉蛋及火辣身材，讓她的instagram多達121萬粉絲追蹤，近日她公布挑戰「一周穿睡衣出門」的最新企劃，立刻引起熱烈迴響，原本想在最後一天放大絕，不料因為睡衣過於性感遭到老公制止。

蕾菈挑戰一周穿睡衣出門的企劃，第一天穿睡衣上班時，獲得辦公室同事頻頻稱讚，甚至有人敲碗何時能看到「情趣睡衣」，第二天挑戰「韓系小姐姐睡衣」，只見深U剪裁設計讓她的傲人車頭燈露出大半截見客，因此到牛排館用餐時，引起眾多路人側目，不過第三天穿的「性感緞面睡衣」，讓老公在出門前就忍不住伸手幫她遮住避免走光，甚至直接爆氣表示：「什麼鳥企劃」。

蕾菈挑戰「一週穿睡衣出門」企劃，引起熱烈迴響。(我是蕾菈I'm Lyla Youtube)

第四天時，蕾菈表示要到東區逛街，決定拿出要價7千元的壓箱寶睡衣，接著出門逛到泳裝店時，還大方將試穿泳衣的片段公開，只見身穿的豹紋比基尼包不住一對車頭燈，幾乎要直接從裡面彈出，讓所有人看的血脈賁張，不過來到最終日時，蕾菈透露原本要穿一件超性感睡衣出門，無奈老公難以接受只好作罷。

總結一週「穿睡衣出門」企劃，蕾菈表示生活有機會放慢腳步，讓他著實感到相當舒服，也因為步調放慢，不經意發現存在生活周遭的許多小美好，她也強調現代人的人生都很辛苦，應該試著讓自己活得舒服一點。