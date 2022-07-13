第14屆海峽論壇登場，國民黨副主席夏立言今以預錄影片方式參與，表示面對當前國際和兩岸新形勢，國民黨將恪守相關法律，遵循黨章、政綱規定，延續過去馬政府執政8年基本方針，在「九二共識」務實基礎上續推海峽兩岸交往對話。

夏立言也重申，國民黨堅持「反對台獨」，追求由「求同存異」進一步走向「求同尊異」立場。

夏立言也提出3點呼籲：「兩岸過去已經達成的協議，一定要繼續執行和維護」、「要盡量克服困難，降低兩岸交流可能的不便和成本」與「追求和平，包括努力促進有利於兩岸和平的外在環境」。

夏立言指出，最近兩岸經貿上陸續出現一些事件，似乎都沒有很好協商解決，現在要讓「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」和「兩岸投資保障和促進協議」機制和精神能夠運作與落實，保障兩岸經貿合作交流能夠持續正向發展。

夏立言也表示，兩岸人民面對面真實交流，才能真正影響人心，但新冠疫情發生至今，隔離檢疫措施已造成兩岸交流阻礙，若長期往返兩岸需長時間隔離，航點又有限下，兩岸民間交流意願與能力將大幅受限。

夏立言說，自兩岸破冰以來，國民黨一直堅持捍衛民主自由、維護區域安全、維繫兩岸和平穩定、推動兩岸經貿交流與繁榮路線，這不只對台灣和大陸有利，也符合世界上所有關切台海局勢各方期盼，值得兩岸共同來堅持和維護。

夏立言表示，過去任陸委會主委期間，恰是兩岸交流全盛時期，深刻體悟國民黨承先啟後、開創兩岸交流重責大任；而國民黨執政八年間，因兩岸從民間到官方有高度互信，創造多項成就，然而近年來兩岸關係卻漸趨緊張。

國民黨質疑，蔡英文總統任陸委會主委時，也曾表述過一中各表的「九二共識」，如今卻「唱和中共單方說法」，以對岸觀點詮釋「九二共識」，讓人不解。

國民黨也批評，民進黨執政無力進行兩岸溝通、解決兩岸人員互動往來所產生的實際問題；當台灣人在對岸需要援助、台灣的農漁牧商品在大陸受阻、兩岸經貿依存度不降反升時，民進黨政府也束手無策，無法維護台灣人民在對岸的權益。

國民黨表示，曾被民進黨稱為「糖衣毒藥」的兩岸經濟合作架構協議（ECFA），民進黨執政後也不敢廢除，足見國民黨改善兩岸關係、創造交流成果的重要性。