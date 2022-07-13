不少人都有洗衣服前忘記檢查口袋的經驗，一名女網友表示，近日把全家人的衣服丟到洗衣機清洗後，發現洗衣槽中有好幾張鈔票，目測有5千元，令她又驚又喜直呼，「這就是洗衣服的好處」，她將其PO上網和網友分享，引發2.5萬人狂讚，更有人說一定是另一半給的零用錢，「真浪漫」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》表示，把換洗衣物丟進洗衣機清洗，她再次打開洗衣機，發現洗衣槽中有好幾張100和500元鈔票及1張千元鈔，初估有5千元，令她欣喜地說，「這就是洗衣服的好處」。

原PO在洗衣槽撿到5千元。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文曝光，吸引2.5萬人朝聖，不少人投以羨慕眼光，「應該是給洗衣服的另一半零用錢吧？真浪漫」、「基本上，洗衣服只是幌子，這叫洗錢」、「我家的洗衣機永遠都只有攪爛的衛生紙」、「哇！小費真多，我最多收到50的硬幣而已」、「我曾經撈過1萬，從此愛上曬衣服」、「這是國際牌的洗衣機，我也很常洗到錢」、「我都只洗到衛生紙，每次都想飆髒話」、「我為什麼都是撿到口罩和衛生紙」。

留言中也有人質疑真實性，「這個看起來就故意丟進去，再拍照的」、「鈔票被洗衣機攪過才不是長這樣」、「洗過的不會是這樣啦」、「這個是自己放錢下去拍照PO文的吧！ 錢都是乾的」。