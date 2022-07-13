77歲路人碰瓷詐3千元和解金 路口監視器還原真相

77歲郭姓老翁日前徒步走在北市新生南路一段的巷弄，趁陳姓男子駕車經過時，用手拍打車門，謊稱被照後鏡撞到，手腕扭傷，要求3000元的賠償。陳好心駕車載到藥局買藥布，但返家後，與家人討論後覺得有異，疑遭「碰瓷」，警方獲報調閱監視器，確認轎車、郭翁沒有碰撞，訊後依詐欺罪嫌函送郭翁。

陳姓駕駛告訴警方，他在新生南路一處窄巷，聽聞車體右方有碰撞聲，停車查看，郭姓老翁說被他的車子撞到，右手腕疼痛，駕駛詢問是否要送醫，但郭翁說只要到附近藥局買藥布即可，陳遂請老翁上車，陪同到附近藥局，返回車上後，郭開口要求紅包才能驅除霉運。

但郭翁收下紅包，發現裡面只有1000元，告訴陳姓駕駛，自己一天工資3000元，受傷後無法工作，陳無奈再多拿2000元出來，郭才願意到捷運站下車。而陳返家後，與家人討論，覺得郭翁人已經超過車身，不似發生撞擊，隨即到派出所報案，並從監視器發現自己遇到「碰瓷」。

警方依法通知郭翁到案，認定故意製造假車禍詐取和解金，涉及刑法詐欺罪，並依法函送法辦。警方建議駕駛人如遇到假車禍詐財，應打破沈默報警釐清。