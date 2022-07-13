日前一對年輕夫妻在飯店走廊隔著房門性行為，房門卻不慎鎖上，讓兩人全裸尷尬求助飯店。豈料這段畫面卻在LINE群組流傳，甚至被媒體披露，夫妻直覺是飯店外流監視器畫面，氣得報案。警方循線約談涉嫌翻拍飯店監視器的王姓員工到案，他12日晚間到案，坦承因聽聞同事討論此事，好奇翻拍畫面上傳群組，將被依妨害名譽、散布猥褻物罪嫌函送。

日前年約20幾歲的夫妻在台北市中山區某飯店開房間，一時興起全裸在房間外的走廊，隔著房門激烈恩愛，然而原本半掩的房門卻不慎鎖上，兩人只好尷尬向飯店求救。事後這段過程約79秒的監視器畫面，卻在網路社群流傳，被當笑話看，也被媒體報導。

夫妻發現後報警，轄區警方找上飯店了解監視畫面經手流程，鎖定 33歲早班的王姓員工有嫌疑，昨晚通知他到案說明。王告訴警方，他並非當下的值班員工，但聽聞大夜班同事提到當晚曾處理這段趣聞，好奇調閱監視畫面來看，並用手機翻拍後當作活春宮影片，分享到LINE群組給友人，怎料最後在網路上瘋傳。警方將依妨害名譽、散布猥褻物罪嫌函送。

至於忘情在飯店走廊上恩愛的這對夫妻，警方也將再通知到案，依照妨害風化罪的意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，函送檢方，由檢察官認定是否觸法，恐將面臨1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金刑責。一時興起的衝動，可能也要付出代價。