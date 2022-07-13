大陸浙江一間寺廟徵「文史資料整理員」，每天朝九晚五的工作時間，還可以周休二日，月薪1萬人民幣，折合新台幣約4萬4487元，引起網友熱烈討論。而徵才消息曝光後，寺方也表示，已收到上百封履歷，但他們並沒有要上熱搜的打算，只是希望可以趕緊找到合適的人才。

根據陸媒《齊魯晚報》報導，浙江省湖州白雀法華寺對外招聘文史資料整理專員、廚師與園林綠化維護專員，超狂薪資待遇，引發網友熱烈討論。

文史資料整理員的工作內容為收集整理寺院相關的文獻史料，同時也要負責撰寫寺院的新聞稿和工作總結等，每天早上9時30分上班，下午5時30分下班，周休二日。應聘者須有本科以上的學歷，且最好是就讀古典文獻、漢語文學、中文、新聞或歷史相關科系，工作試用期2個月，錄取後的薪資每個月1萬人民幣，折合新台幣約4萬4487元。

廚師則是希望找60歲以下的男性，工作內容是負責寺院的三餐，每周工作6天，包吃包住，每月薪資8000人民幣，約新台幣3萬5589元；園林綠化維護專員則是負責照料寺院的草地、盆景與花圃的日常養護，年紀要求在26歲至60歲之間，寺院提供食宿，周休二日，最好是園林綠化施工、園林景觀或是園藝等相關專業畢業的人，每月薪資7000人民幣，折合新台幣約3萬1141元。

這篇徵才訊息在網上掀起熱烈討論，「錢不錢的無所謂，主要是喜歡清靜，出家人不打誑語」、「最近工作難找，法華寺火了」、「前幾天我爸打視頻說，家裡附近一個寺廟招新聞專業的，月薪1萬，讓她回去應聘，她還義正嚴辭說假的」。

隨後該文章也被刪除了，對此，法華寺則表示，徵人消息發出去後，他們已經收到了上百封簡歷，希望能從中找到合適的人才，而他們並沒有上熱搜的打算。此外，寺方也說，文史資料整理員不用出家，也不要求應聘者的信仰，但必須要有專業能力。