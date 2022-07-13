搶攻夏季外食餐飲商機，台北遠東香格里拉飯店人氣自助餐廳〈遠東Cafe〉即日起至8月31日推出「夏日火烤季」，海陸炭烤區有使用西班牙國寶級烤爐Josper Grill烤製豐富多樣的火烤美饌，包含〈慢火煙燻燒烤豬肋排〉、〈爐烤澳洲和牛〉等火烤美味。〈遠東Cafe〉並與知名威士忌品牌格蘭傑合作，以〈格蘭傑X單一麥芽威士忌〉入饌結合烹調創意推出〈燻威士忌蜂蜜培根搭配刈包〉、〈威士忌拉差辣椒醬拌雞翅〉等菜餚，同時20人用餐即贈一瓶〈格蘭傑X單一麥芽威士忌〉，另加價628元加一成即可享獨家〈龍蝦海鮮桶〉，餐、酒同步出擊，藉此炒熱買氣。

〈緬因龍蝦海鮮桶〉包含一隻波士頓活龍蝦與時令海鮮等，再搭配獨門醬料如烤肉醬，極鮮海味與炭烤風味讓人直呼過癮。〈慢火煙燻燒烤和牛胸〉是主廚嚴選和牛胸靠腹部的軟嫩部位，以140度慢煮二至三小時，簡單調味灑上鹽和胡椒，以突顯和牛最原始的美味，接著以煙燻火烤三至五分熟，使其帶有濃厚的燻烤香氣，烤成深色外表，逆紋切開，立見淡粉色的肉質，細嫩鮮美，不會過分油膩，每一口都吃得出獨特的煙燻風味。

〈起司通心粉培根牛肉堡〉在鐵板區現煎現做的起司通心粉培根牛肉堡，喜愛美式料理的饕客非吃不可。將油花均勻的牛肉，以黃金比例混和絞製成多汁Q彈的漢堡排，最特別的是搭上美式經典起司通心粉，一口咬下，濃郁絲滑的起司白醬立刻爆漿。〈德州辣味牛肚湯〉為隱藏版美食，這是款經典的美墨料理，先將辣椒、番茄、紅芸豆、香料粉等拌炒後，再加入主廚嚴選牛肚燉煮，由番茄帶出自然酸甜味，湯頭香辣濃郁，用舌尖體驗異國風情。

〈威士忌是拉差辣椒醬拌水牛城雞翅〉這款創意料理以越式經典是拉差辣椒醬、蜂蜜、番茄醬、香料作為拌醬，再加上格蘭傑X單一麥芽威士忌，使其增添一番煙燻風味，將雞翅炸至金黃色之後再裹上創意瓣醬，最後加入藍起司緩和辣度，又香又辣的炸雞翅讓人胃口大開。〈燻威士忌蜂蜜培根搭配刈包〉是以西式煙燻培根搭上中式刈包的創意中西合璧組合！先將油花均勻的豬五花慢烤煙燻，再層層抹上蜂蜜、威士忌、芥末拌成的獨門醬料，將其上色，將此動作重複三次，使之入味。吃的時候夾入刈包中，再添上德式酸菜，口感多層次。

甜點〈威士忌香草布蕾〉 也以酒入饌，布蕾又稱法式布丁塔，是法國甜點中的經典品項，由鮮奶、蛋與砂糖等材料組成，密實又柔軟的口感，特別的是加上了口感醇厚的威士忌，創造這款大人味的威士忌香草布蕾。

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