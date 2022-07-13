涂嫌被違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》移送。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名45歲的涂姓嫌犯涉嫌在左營、鼓山一帶販賣毒品並持有改造槍械，他為了躲避警方查緝，5天就換1輛代步車，還藏身在門禁森嚴的大樓內，警方跟監搜索3個多月，終於在11日在租屋處外逮人，並在房間內查扣海洛因、安非他命，甚至還有165包以仿益生菌包裝的毒品咖啡包，和槍跟子彈等物，訊後依法送辦。

高雄刑警大隊偵八隊3個月前接獲線報，45歲的涂姓嫌犯涉嫌在左營、鼓山一帶，販賣毒品並持有改造槍械，立刻與左營分局、鹽埕分局成立專案小組偵辦。

有10多條毒品前科的涂嫌為了躲避警方追緝，約5天就換1輛代步車，還利用女友姓名租屋在門禁森嚴的大樓中，11日趁他返回左營區租屋處之際，10多名員警上前將人團團圍住，過程中他沒有反抗，還抱怨：「又要被抓了！」

進入到涂嫌租屋處搜索時，在其中一間專門用來分裝毒品的房間查扣一級毒品海洛因約120公克、二級毒品安非他命約290公克、大麻約39公克、還有165包以仿益生菌包裝，寫著「健康維持」等字樣的毒品咖啡包，以及吸食器等贓證物，同時在桌子夾層內起獲1支改造手槍、21顆子彈。

無業的涂嫌聲稱毒品是自用，槍枝是別人寄放，對於來源避重就輕，警方依涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪，解送橋頭地方檢察署偵辦，複訊後以3萬元交保。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！