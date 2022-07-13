被稱為台灣第一女優的吳夢夢近來開設Youtube節目大聊男女性事，最近她在《思春社》中找來罕見的工作，即是謎片的男、女優演員經紀人Tiny，分享面試男優時注意的事項，她表示如果一個面試者態度、人品、外貌都好，但下面沒那麼大也沒關係，最主要還是取決於這個人的演技和態度。

Tiny表示一般人以為要當謎片男優可能得要各種花招都會加上那話兒驚人、性能力好，但其實這都不是面試男優的要件，他們面試男優的第一點注重的是對方的態度和人品，因為其實在拍片現場是相當嚴謹的，態度和人品才能決定能不能繼續跟這個人共事、後續能不能栽培他，接著外貌也有點重要，必須敢露臉，「反倒是下面和性技巧沒那麼重要的條件」。

吳夢夢邀到謎片男、女優經紀人Tiny聊秘辛。（圖／翻攝自思春社 Youtube）

Tiny指出，從報名表中「入行的原因」就可以讓他們刪除97%以上不適合的人選，因為大部分的人都是為了想獻出第一次，以為進這行就是可以發生肉體關係又能賺錢，其次強調自己不能露臉的人，Tiny也不會選用他們，接著會刪掉住在偏遠地區的人，因為拍片現場大部分都在台北，經過種種關卡後最後約剩5%入選。

謎片男、女優經紀人Tiny表示大小不是他們面試考量的要件。（圖／翻攝自思春社 Youtube）

面試通過後，每位男優的個人特色也是Tiny注意的一塊，她表示像是秋元外貌、行為就是走猥褻變態風格，私下癖好非常廣泛，拍片時自然合作度高，至於錄取後的新人，Tiny指出她不會讓這些新人直接變成男優，而是從路人、臨演當起，熟悉片場文化後才會讓他們上陣當男主角，她也強調有些男生以為當男優很「性福」，但其實床事變成工作後，對戲對象是無法挑選的，不能因為對哪類女性「沒反應」就選擇不拍，也不要肖想跟女優私下會跟你約砲，因為對女優來說，「你就是工作中的一根生殖器而已」。