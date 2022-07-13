由於最近的數據顯示美國消費者支出轉弱，國際貨幣基金（IMF）周二再度下修美國今明兩年經濟成長預測，並警告該國要避免陷入衰退將變得「越來越具有挑戰性」。

國際貨幣基金宣布今年美國國內生產毛額（GDP）成長率預測從6月底預估的2.9%下修至2.3%，將2023年GDP成長預測從1.7%調降為1.0%。

IMF並上修美國到2025年的失業率預測，將今年的失業率預測從3.2%調升至3.7%，並預估2024年和2025年失業率將突破5%。

上周五發布的5月消費者支出終值遭到下修，再度印證美國第二季初經濟增長的反彈失去動能，同時也突顯出高通膨帶來的挑戰，以及聯準會為了抑制物價勢必得繼續大幅升息。

國際貨幣基金執行董事在聲明中提出警告，稱通膨全面飆升，將使美國和全球經濟都面臨系統性風險。根據這份名為「Article IV」的工作人員報告，該組織強調現在政策的首要之務，是在不引發衰退的情況下迅速使工資和物價增長放緩，「這將是一項棘手的任務」。

IMF預估美國2022年第四季通膨率為6.6%，並預期聯準會的貨幣政策緊縮應有助於通膨率在2023年第四季降至1.9%。雖然抑制通膨的行動將進一步減緩美國的經濟增長力道，但該組織仍然預期美國經濟應能避免陷入衰退。

國際貨幣基金西半球部門經濟學家Andrew Hodge表示，聯準會升息和減少政府支出將導致美國的消費者支出在明年初約降為零增長，這將緩解供應面的壓力。到2023年底，需求放緩將使失業率升高到約5%，應能使薪資下滑。

在為美國政府開出的政策處方中，國際貨幣基金執行董事呼籲美國通過拜登總統提出的社會與氣候支出法案，稱這項停滯不前的提案將促進勞動力參與、緩解通膨壓力，也有助於美國順利度過轉向低碳經濟的過渡期。

此外，該組織亦建議美國取消過去5年實施的貿易限制措施和調漲的進口關稅，尤其提到由前總統川普開徵、拜登仍然保留的多項關稅，包括中國進口商品關稅、鋼鋁稅等。