國民黨中央17日將撤換苗栗縣黨部主委，改由前縣長劉政鴻出任，原兼任苗栗縣黨部主委的苗栗縣議長鍾東錦13日上午提前解職，並批評黨中央不夠厚道。劉政鴻則說，鍾的付出大家有目共睹，黨中央交付任務給他，他會全力以赴。

劉政鴻稍早接受本報記者訪問，他說，黨中央已經花3個多月跟鍾議長協調，包括副秘書長江俊霆等人都有釋出誠意，黨內的黨章跟程序不能因為誰而更動，因此還是希望大家能夠團結，全力輔選黨提名的謝福弘。

劉政鴻表示，鍾東錦這幾年來的付出眾人皆知，包括百場公投出錢出力，他給予敬佩也代表黨對鍾感謝，現在黨中央交付黨部主委給他，他是臨危受命接下，他深知這是艱難的任務，不過他不會逃避也會忍辱負重，做好黨部主委一職。

對於鍾東錦提到黨工薪資問題，劉政鴻說，只要他上任後，任職黨部主委期間，所有縣黨部經費開銷、人事支出，他都會想辦法籌錢支應，一定不會讓黨工權益受損。