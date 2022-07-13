過去兩年，全球晶片荒問題嚴重，許多廠商紛紛加速擴產，然而今年消費性電子產品的需求快速下修，使得市場出現供過於求的雜音，有分析師驚爆行業內幕指出，電腦晶片遭到大量囤積，會讓整體狀況更加糟糕，甚至以「囤衛生紙」形容先前搶買晶片的狀況。

CNBC報導，半導體產業恐會出現劇烈反轉，行業調查機構TechInsights半導體經濟學家赫奇森（Dan Hutcheson）認為，囤積晶片的狀況讓問題更難解決，且囤積晶片是一個相當重要的訊號，某天他們才會驚覺，「為什麼我有這麼多庫存？」

Dan Hutcheson過去40多年都在預測晶片的供需與市場狀況，他認為，囤積晶片的情形，有點像搶購衛生紙。Dan Hutcheson也提到，當美光開出第一槍，坦承下半年財測不如預期時，「可以預料後續會有更多壞消息傳出來，美光只是誠實開了第一炮。」

此外，當晶片業繁榮景氣到頂，對於各項產業的影響都不一樣，金融服務集團Baird半導體分析師Tristan Gerra則認為，客戶以消費性電子廠商為主的晶片製造商首當其衝，「尤其低階的智慧手機，將會受到經濟衰退的嚴重打擊。」

私人投資公司Wedbush 分析師Matt Bryson提到，受供過於求影響最小的是蘋果的供應商，如全球最大晶圓代工廠台積電，市場上對於蘋果產品的需求量還是相當高。