台北長庚醫院院長黃集仁長期投入緊急醫療，推動院前救護、災難及防疫應變，建構五級檢傷制及遠距緊急諮詢平臺。（長庚醫院提供）

台北長庚醫院院長黃集仁長期投入緊急醫療，推動院前救護、災難及防疫應變，建構五級檢傷制及遠距緊急諮詢平臺。（長庚醫院提供）

人命關天，緊急醫療成為最重要的一線希望。台北長庚醫院院長黃集仁長期投入緊急醫療，推動院前救護、災難及防疫應變，建構五級檢傷制及遠距緊急諮詢平臺，主辦國際急診年會，對國內衛生福利具有重大貢獻，昨獲頒「111年衛生福利專業獎章」。

衛福部為獎勵對醫藥、防疫、保健、食品衛生、預防醫學、社會福利等研究、策劃或推行及社會福利事業之推展有重大貢獻之人士，特頒發這項獎章，得獎人除由衛福部主動頒給外，也接受外界推薦，審核嚴格。今年從43位受推薦人中選出最具貢獻者，黃集仁院長獲頒三等衛生福利專業獎章。

頒獎典禮在衛福部舉行，由衛福部長陳時中親自頒獎，他對所有得獎人投入衛生醫療及社會福利相關領域積極奉獻，表達深切感佩及感謝，並期許同仁能見賢思齊，發揮專業素養與服務精神，致力推動各項衛生福利政策，並與民間攜手合作，共創安心健康的生活環境。

黃集仁投入急診醫學領域30多年，「拯救生命，減少失能」是他從事急重症醫療行業多年來最重要的使命，也認為是醫療工作者的天職。他目前擔任衛福部北區EOC副執行長，建置災難救護隊(DMAT)與大量傷患緊急應變流程。曾歷經永興、福國化工廠、華航、新航空難事件、921震災、莫拉克風災、八仙塵爆率領醫療團隊參與現場搶救等，幾乎無疫不參，經歷可說是國內緊急醫療的濃縮史。

此外，黃集仁也建構具信度和效度的臺灣急診五級檢傷制(TTAS)及電腦系統，可將病人精確分流，獲得最妥適之醫療照護。這套制度不但為亞洲第一，2010年衛福部更在全國開始實施急診五級檢傷制，2016年榮獲SNQ國家品質標章。

黃集仁目前擔任台灣急診醫學會理事長、亞洲急診醫學會秘書長、國際急診醫學會理事，積極推動國際交流。曾於2015年主辦亞洲急診年會，成功爭取2024年國際急診年會於台灣主辦，可望分享台灣先進緊急醫療經驗，提高國際能見度。

針對近年的新冠肺炎疫情，黃集仁從急診醫學的專業角度，也落實多項具體防疫事蹟，包括帶領台灣急診醫學會會員全力配合防疫；設立發燒篩檢站，執行病人分流；扮演社區防疫、採檢的重要角色；堅守24小時急重症救治，守護國人生命及健康。

2020年6月在衛福部指導下，黃集仁更開創緊急醫療創新服務模式先驅計畫，建立緊急遠距醫療諮詢平臺，提供台灣居家檢疫、隔離民眾與全球僑胞24小時線上醫療諮詢。協助20個國家、約500人次的醫療諮詢，深獲國人與僑胞肯定。