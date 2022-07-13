柯文哲取消敬老金 她怒問：敢不敢列民眾黨共同政見？

台北市長柯文哲上任後取消發重陽敬老金，在議會要求下將恢復發放。國民黨北市議員游淑慧今質疑，取消重陽敬老金敢不敢列民眾黨共同政見？如果不敢，就是柯文哲個人在打嘴炮，並喊話柯文哲「列為總統政見吧！」

游淑慧炮轟，柯文哲不要再拿台北市的長輩來轉移焦點，過去7年他們沒有發重陽敬老禮金，但他一樣是台北市史上花錢最多的市長，也是花最多錢在辦各式各樣活動的市府。

游淑慧舉例，柯說要振興商圈景氣，亂灑錢，但是愈灑愈蕭條；他說要蓋社宅讓年輕人留在台北，結果花了1千多億，愈蓋年輕人愈離開台北，已經20萬人離開了，「這些才是我們要跟柯市府算的帳，結果他一直找台北市的長輩來算帳，實在是看不懂他哪來的勇氣跟自信。」

她表示，如果柯文哲這麼在意敬老金政策，他應該要列為民眾黨的共同政見，因為民眾黨在各個縣市都有推派市議員或是縣市首長，敢不敢列為共同政見？「高虹安如果當選新竹要不要取消重陽敬老禮金？賴香玲如果當選，桃園要不要取消？」

游淑慧批評，如果不敢把他列為民眾黨的共同政見，那就是柯文哲個人在打嘴炮，在轉移在台北施政滿意度的問題，不要一直針對台北市的長輩。她喊話柯文哲，如果真的這麼喜歡提，「你把它列為總統政見吧！」