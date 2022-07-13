台東地檢署與法務部行政執行署花蓮分署合作辦理「金」天動地黃金拍賣會。（莊哲權攝）

台東地檢署與法務部行政執行署花蓮分署合作辦理「金」天動地黃金拍賣會。（莊哲權攝）

台灣史上最大黃金法拍！台東地檢署與法務部行政執行署花蓮分署合作，針對已故精神科主任陳明哲醫師涉貪案查扣的27條1公斤黃金，今天辦理「金」天動地黃金拍賣會，共有117人參與競標，首標以168萬元吉利數字拍出，超過台銀的定價，最後總共拍定價為4513萬1000元賣出。

台東地檢署今天金光閃閃，一早8點多就有民眾在門口排隊等候， 27條黃金在2輛警車前後戒護下，從台灣銀行台東分行運往東檢，並在東檢1樓大廳展列，供競標者觀看，警方出動20多名警力荷槍實彈在現場戒護。

行政執行署花蓮分署表示，27條1公斤黃金拍賣分9標，前7標都是1公斤金條，第8標有8條重8公斤，第9標12條重12公斤，第1標以168萬賣出，第7標8條黃金得標金額1139萬元，比台銀的定價超過3萬元，最令人矚目的是最後一標12條黃金以2004萬賣出。今天總共拍定價額為4513萬1000元，平均1條167萬1518元，今天台銀定價1公斤是167萬5568元。

今天共有117人參與競標，最大「金主」是1對來自台北的男女，共買了14條，第2名來自台中的林姓買家標到10條，他說是多人合股來買，金條先放著，等到好價錢再賣出，最遠有人專程從金門來參與投標。

據了解，此次查扣拍賣的黃金，是台東地檢署15年前偵辦陳仁文（原名陳明哲，已歿）貪汙案，查出陳自1998年至2007年間，涉收藥商回扣、詐領健保費並違反醫師法，不法所得超過1億1千萬元；檢方在陳及其親友家中查扣4300萬餘元現金及27條1公斤黃金。

當時被查扣黃金市價約1900百萬元，事隔15年後黃金價格飆漲，較15年前飆漲約2點5倍。行政執行署花蓮分署表示，今天拍賣的黃金，不僅創下台灣史上量最多的一次，受託拍賣總價值也是最高紀錄。