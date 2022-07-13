台北市長柯文哲為解決車輛久占問題，有意調高停車費率，北市停管處公告新版收費草案，未來使用率較高的公有停車格及停車場，費用將從每小時60元上漲至80元、100元不等，最高150元。停管處23日也將舉行公聽會，柯文哲今上午受訪表示，「絕大多數的停車費是不會漲的，只有在某些的地區把上限提高，大家不要緊張。」

柯文哲表示，新版草案的目的是要把停車費上限拉高，針對某些地區，周邊私人停車場比現行上限還高很多，就會出現車輛久占，因此等停車費上限修正拉高後，再針對停車使用率時間有超過85％的地區開放申請調漲，柯文哲掛保證「絕大多數的停車費是不會漲」，要民眾不要緊張。

停管處今年重新檢討調整停車費率，依據目前「台北市公有停車場收費費率自治條例」規定，汽車計時收費上限為60元，但因部分路段的周邊停車價格明顯高於公有停車格，因此出現公有停車位久占情況，停管處參考民間停車場的費率，擬訂上述4種費率級距。並於7月23日上午10時在北市松德大樓8樓舉辦「台北市公有停車場收費費率自治條例修正公聽會」，蒐集多方意見與訴求，為停車場環境做更進一步改善。