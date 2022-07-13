桃園市消防局內壢分隊日前接獲民眾報案，指公園內籃球場有人突然倒地叫不醒，當時正在休假中的內壢消防分隊小隊長謝伯彥剛好也在現場立即上前關心，竟發現倒地者正是自己打球認識20多年的球友李姓男子，他立即協助實施心肺復甦術，等待同事到場後接手搶救並送醫，該男子在本月11日經醫院評估後可出院返家休息，特別前往消防隊感謝球友與消防同仁救命之恩。

內壢分隊表示，當時患者為一名50多歲李姓男子，當天運動完在場邊休息時，突然身體不適倒下，現場民眾呼喚，引起休假中的小隊長謝伯彥注意，謝發現患者是自己打球認識20年的球友，確認他心肺功能停止後，立即協助實施CPR，救護車抵達後，救護人員立即使用AED電擊1次，當下患者恢復呼吸心跳後送往醫院做後續救治。

桃園市消防局指出，這次救援任務能成功救回患者性命，歸功於現場有消防員正確評估，為患者立即實施CPR，待救護人員交接後，又能快速實施電擊，讓患者現場恢復呼吸心跳，而患者送醫後由醫院接手進行後續急救，積極執行復甦後照護，充分表現生命之鏈6環的完美串聯，包括早期求救（打119）、早期心肺復甦術（CPR）、早期去顫電擊、盡早高級心臟救命術、盡速送醫、復甦後照護及復原，每一個環節都維繫著患者的性命與急救成功率，積極推廣全民CPR，期盼大眾在危急時刻可以減少一分遺憾。