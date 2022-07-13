今天NBA場外傳出驚人消息，據名記沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，爵士隊願意聽取關於主將米契爾(Donovan Mitchell)有關的所有交易方案，爵士隨隊記者也跟進爆料，尼克對米契爾很有興趣，他們是有能力參與談判的球隊，若能提出讓對方滿意的方案，有機會成為米契爾新東家。

ESPN story on Jazz listening to overtures for Donovan Mitchell: https://t.co/9u7MwPjSgN — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 12, 2022

爵士先前啟動重磅交易送當家中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)去灰狼，如今傳出連陣中王牌球星米契爾都能成為交易對象，他們現在願意聆聽所有關於米契爾的報價，但估計要價會非常高。而爵士隨隊記者瓊斯(Tony Jones)跟進表示，目前尼克是有能力與之協商的球隊，預計將迅速制定交易方案。

米契爾今年25歲，在爵士5年生涯場均貢獻23.9分4.2籃板4.5助攻，過去三個賽季他都入選了全明星賽。而上季例行賽他為球隊出賽67場，能得到25.9分4.2籃板5.3助攻1.5抄截，投籃命中率44.8%、外線35.5%。他在2020年球季休賽期簽下的合約還剩4年1.349億美元，最後一個賽季為球員選項3710萬美元。