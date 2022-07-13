鍾漢良(右)哭戲大爆發，崩潰倒地痛哭。(中天娛樂台提供)

鍾漢良(左起)和李小冉三度合作稱是命中注定，私下常透過｢食物｣交流。(中天娛樂台提供)

出道29年的｢不老男神｣鍾漢良，和李小冉3度合作，領銜主演《今生有你》。劇中飾演心外科醫生｢聶宇晟｣，多年後與李小冉飾演的初戀女友「談靜」重逢。

談到能和李小冉再次合作，鍾漢良稱是命中注定，｢我們碰到的演員，再一次碰到已經不容易了，還碰到第三次，這不是緣分是什麼！可能上一輩子就已經注定這輩子要碰到。｣他也表示兩人之間有老朋友般的默契，合作過程相當順利。

劇中最令他難忘的一場戲，就是得知當年初戀談靜提出分手後所遇到的人生困境，以及發現談靜的小孩竟是自己的骨肉，最終讓他崩潰到倒地痛哭。導演喊卡後，他情緒仍無法自拔，而跟他對戲的李小冉甚至被嚇傻：｢我已經忘了我在演戲，我已經出戲了，我看著他想說這什麼情況，我當時傻了！｣李小冉更誇讚最後出來的效果特別好。

鍾漢良也特地為戲減重9公斤，同劇演員王陽更透露鍾漢良在他眼裡就是位｢唐僧｣：｢他可以修仙，他不太吃油的也不太吃辣的，他只吃非常有營養的，但又沒有很多熱量的。｣能維持這麼好的狀態，靠的就是他十年如一日的自律。

對吃很當講究的鍾漢良，也非常喜歡下廚，他跟李小冉私下還會互相切磋廚藝，｢我常常會收到她準備的小食物，有一些配菜或是醃菜，就是好吃的都會給你，我也會做一點給小冉吃。｣兩人透過｢食物｣交流。

飾演醫生，臺詞中不乏許多專有名詞，但鍾漢良已很有經驗，記台詞沒有難度，｢醫生他們非常多的專業術語，就有一些會考倒你，我就多說一點，多練幾遍就會熟悉一些。｣

《今生有你》被稱為｢中年愛情天花板｣，劇中描述談靜遭聶宇晟的父親聶東遠(張晨光飾)棒打鴛鴦，所以與聶宇晟分手，七年後談靜為救患有心臟病的兒子，因緣巧合下與聶宇晟再度相遇。劇中有許多虐心橋段，連鍾漢良都說看這部戲時一定要多準備一些衛生紙，「準備毛巾這樣更環保！」

《今生有你》14日起每週一至週五晚間10點中天娛樂台全台首播。