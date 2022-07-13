伯明罕世界運動會武術選手賴柏瑋勇奪男子南拳南棍全能項目銅牌。（體育署提供）

2022年伯明罕世運會在阿拉巴馬州伯明罕市當地時間12日進行武術賽程，中華隊共斬獲1銀1銅，其中第一次登上國際賽舞臺的劉佩勳，在女子太極拳及太極劍全能項目以太極拳9.5分、太極劍9.513分，總合19.013分，摘下銀牌；男子組部分，賴柏瑋在南拳及南棍全能項目以南棍9.503分、南拳9.513分，總合19.016，摘下銅牌，王振名在刀術及棍術全能項目中也有第五名的好表現。

第一次參加國際賽就站上頒獎臺，劉佩勳賽後心情相當激動，她表示，培訓期間因為確診新冠肺炎，停止訓練一段時間，能夠拿下這面銀牌自己也很意外，她也希望藉由首次在國際賽場亮相，能讓大家看見她、認識她，「很開心自己做到了！」

劉佩勳在早上的太極拳項目以9.5分，稍稍落後汶萊選手的9.517分，暫居第二；稍作休息過後，在晚上舉行太極劍項目中得到9.513分，排名第二，總分共計19.013分，獲得銀牌。

武術運動在本屆世運會首次成為正式項目，中華隊收下1銀1銅成績，教練張世博表示很滿意，3名選手拿2面獎牌已非常不錯，除了王振名有一點小失誤比較可惜，其他兩位選手都是穩定發揮，特別是摘下銀牌的劉佩勳，比賽中更是完全發揮出水準，超越過往任何一次的訓練。

教育部體育署副署長林哲宏、全民運動組組長呂忠仁、中華奧會顧問孫立群及代表團總領隊陳美燕均到場為武術選手們加油，看見選手優秀表現也紛紛肯定。