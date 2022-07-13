國安基金最快今天進場護盤，檢視過去7次護台股紀錄，進場時加權指數均在萬點以下，投入金額最低是2020年3月COVID-19疫情爆發時，當時進場207天、花不到8億元帶領台股上漲逾49%，重返萬點，換算投報率約3成。

台股12日失守萬四大關，終場收在13950.62點，盤中最低達13928點，距離今年高點18619點，跌幅逾25%，國安基金12日傍晚召開臨時委員會議，拍板授權第8度進場護盤，可動用資金5000億元，這也是國安基金首次在加權指數萬點以上進場。

根據國安基金設置及管理條例規定，如有國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞等情事，就可及時召開臨時委員會議，適時採行必要措施，以穩定國內股市。

攤開國安基金前7次進場紀錄，時間點分別落在2000年3月首次政黨輪替，中國強硬警告台灣致股市波動；2000年10月有網際網路泡沫，國際油價大漲且核四停建等因素；2004年5月因應319槍擊案，2008年9月金融海嘯；2011年12月，台灣總統大選前夕並有歐債危機延燒；2015年8月中國經濟趨緩拖累全球股災。

最近一次進場，則是2020年3月COVID-19爆發時，國安基金管理委員會2020年3月19日於盤後召開臨時會，授權隔天，即3月20日，就可進場護盤。

同年10月12日，國安基金召開例會決議，考量已達穩定市場及激勵信心成效，決議終止授權，長達207天護盤退場，創史上第2長授權進場護盤紀錄，國安基金進場期間自3月20日至10月12日，台股指數從8681.34點，攀至12955.91點，累計上漲4274.57點，漲幅達49.24%。不過，此次護盤只動用約7.6億元，為歷次進場護盤金額最低的一次，換算投報率約3成。

觀察前7次進場情況，授權進場當天指數，落在5000多點到8000多點不等；進場天數最短5天、最長232天，分別是2000年3月第一次政黨輪替，以及2015年8月全球股災；投入金額最少一次為7.6億元，最高一次則是曾在2000年10月投入1200多億元救市。

檢視國安基金過去護盤標的，大多是買進權值股和產業龍頭股等，根據國安基金對2020年3月進場執行安定任務的說明資料，所選標的共19檔，包含台積電、鴻海、台達電、廣達，同時金融股就占比近半，買進華南金、兆豐金、第一金、中信金和元大金等。（編輯：趙蔚蘭）1110713