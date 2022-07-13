國際油價12日重挫，西德州原油及布蘭特原油雙雙跌桶破每桶100美元，西德州更跌破95美元，在台股交易與原油價格連動的ETF：期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），今（13）日股價一度各大跌超過13％及7％。

到上午約10點半時，期街口布蘭特正2股價約在18.5元跌近11％，成交量已達2.1萬多張，已是昨天全場成交量1.04萬張的2倍；期元大S&P石油股價約在19.15元跌約5.9％，成交量也達約4,800張，也超過昨天全場3,503張，明顯擴量。

反向ETF今天則相對有亮眼表現，期元大S&P原油反1今天股價約在8.38元上漲逾4％表現，一早最高衝上8.47％，成交量也已達6.7萬張，超過昨天全場的5.2萬多張。

街口投信表示，油價12日重挫超過7％，主要在於美國政府發出警告，新冠變種病毒BA.5將在美國引發新一輪感染，因其具有突破性感染與再感染的特性，呼籲民眾做好相關保護措施，引發交易商對原油需求放緩的擔憂。

街口投信進一步分析，然而，12日OPEC發布的月度石油市場報告顯示，今年的石油需求預估，並未因疫情而有所調整，反倒是預期2023年的全球需求，將成長270萬桶/日、non-OPEC供給則是僅成長170萬桶/日，短缺的100萬桶仍將倚靠產能吃緊的OPEC，整體吃緊的狀況並無改變。

除此之外，街口投信認為，12日股票與債券市場的變化皆不大，僅有原油市場呈現重挫，做為今年漲幅最大的資產，交易商趁勢獲利了結的可能性，更勝於基本面的惡化。