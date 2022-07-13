櫃買中心創櫃板再添生力軍，數位經濟國際公司（7624）將於7月21日透過創櫃板辦理登錄前籌資，產業類別為電子商務業。

由推薦單位台南市政府經濟發展局出具創新創意意見書之數位經濟公司，其主要業務為開發數位平台APP，提供廠商於平台上投放廣告、商品上架及行銷規劃等服務，目前已推出「刷吧」APP。

數位經濟公司將自7月14日起揭示其籌資資訊，7月21日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證（即一般股票使用之網路下單憑證）登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。