橫向串連新北市新莊中環路、泰山新北大道的三和路，是塭仔圳地區交通要道，但只有2線車道常塞車，且有淹水問題，新北市地政局表示，為改善交通問題，原本三和路座落的4-4號30米計畫道路，被列為塭仔圳重劃工程中第一條完成的30米計畫道路，將規畫6車道，預計明年10月完工，因計畫道路與原有三和路重疊，必須封閉道路以利工程進行，替代便道將於15日啟用。

地政局表示，三和路用路需求相當高，卻因僅有兩線車道路幅狹窄，每逢交通尖峰時間總是塞車，再加上此處地勢低窪，只要短時間內發生強降雨，就經常出現水淹車道的狀況，交通問題雪上加霜，為徹底改善，原本三和路座落的4-4號30米計畫道路，被列為塭仔圳重劃工程中第一條完成的30米計畫道路。

地政局指出，重劃後的4-4號計畫道路將會是一條30米寬的林蔭大道，共有6個車道，雙側還有人行道及自行車道，地面下設置包含汙水、排水箱涵、電力電信及自來水等五大管線，預計明年10月完工。

但因計畫道路與原有三和路有部分重疊，必須封閉道路以利工程進行，地政局日前在原三和路旁鋪設一條全長730公尺、寬12公尺的替代便道銜接，將於15日啟用，維持三和路能夠繼續通行，也避免增加周邊道路的車載負擔。

地政局進一步指出，三和路替代便道於規畫時，已配合道路高度調整，避免淹水問題，且路基填築採用焚化再生粒料，符合環保精神，另封閉既有三和路部分路段，現場將有人員進行交維，引導汽機車改道，施工單位也會在替代道路的兩端放置改道告示牌，請用路人多加留意改道資訊，小心通行。